Detienen a 46 personas en Pilar: 3 tenían pedido de captura
Hubo 21 operativos de saturación y más de 6.600 verificaciones, entre identificaciones y controles vehiculares.
La Secretaría de Seguridad de Pilar informó que 46 personas fueron aprehendidas durante las últimas jornadas, en operativos y recorridas preventivas realizados junto con la Policía de Pilar. Tres de ellas tenían pedidos de captura activos.
Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del distrito y forman parte del trabajo preventivo que lleva adelante el área.
Operativos de saturación en seis localidades
En paralelo, se concretaron 21 operativos de saturación. La distribución fue la siguiente:
Del Viso: 5 operativos.
Pilar: 4 operativos.
Champagnat: 4 operativos.
Villa Rosa: 3 operativos.
Derqui: 3 operativos.
Manuel Alberti: 2 operativos.
Más de 6.600 verificaciones
Como resultado del despliegue, se identificó a más de 3.980 personas y se controlaron 2.690 vehículos. En total, las verificaciones superaron las 6.600.
Presencia territorial y tecnología
Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que estas acciones integran un trabajo preventivo permanente, que combina presencia territorial, coordinación entre los distintos cuerpos y las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.