La Secretaría de Seguridad de Pilar informó que 46 personas fueron aprehendidas durante las últimas jornadas, en operativos y recorridas preventivas realizados junto con la Policía de Pilar. Tres de ellas tenían pedidos de captura activos.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del distrito y forman parte del trabajo preventivo que lleva adelante el área.

Operativos de saturación en seis localidades

En paralelo, se concretaron 21 operativos de saturación. La distribución fue la siguiente:

Del Viso: 5 operativos.

Pilar: 4 operativos.

Champagnat: 4 operativos.

Villa Rosa: 3 operativos.

Derqui: 3 operativos.

Manuel Alberti: 2 operativos.

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Más de 6.600 verificaciones

Como resultado del despliegue, se identificó a más de 3.980 personas y se controlaron 2.690 vehículos. En total, las verificaciones superaron las 6.600.

Presencia territorial y tecnología

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que estas acciones integran un trabajo preventivo permanente, que combina presencia territorial, coordinación entre los distintos cuerpos y las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.