En este último fin de semana, la Secretaría de Seguridad desplegó diferentes operativos y recorridas por todo el distrito.

Estas tareas, en conjunto con la Policía de Pilar, dieron como resultado la aprehensión de 36 individuos.

Entre las acciones desplegadas, se destaca la captura de un delincuente en Derqui, que intentó escapar de la Policía y circulaba con más de 40 dosis de cocaína.

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Desde el área local especificaron que se realizaron 23 operativos de saturación en todo el distrito: 6 en Pilar y Villa Rosa; 3 en Del Viso, Manuel Alberti y Villa Astolfi; y uno en Derqui y Champagnat. En total, durante las recorridas en los barrios y localidades, fueron identificadas más de 4840 personas y 3470 rodados.

Asimismo, la FBA recorrió los diferentes barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur. Estas tareas se establecieron con agentes a pie y recorridas dinámicas, complementado con los patrullajes del GPM, quienes se establecieron en Pilar, Del Viso y Derqui; la Policía Local, que implantó recorridas por las Colectoras, junto a las localidades de Pilar y Derqui.