La Secretaría de Seguridad, junto a la Policía de Pilar, detuvo a 31 personas durante el fin de semana, dos de ellas con pedidos de captura activos, tras una serie de controles, recorridas preventivas y operativos desplegados en todo el distrito.

Diecisiete operativos de saturación

Los procedimientos incluyeron 17 operativos de saturación en distintas localidades. Se realizaron tres en Villa Rosa, tres en Del Viso, tres en Lagomarsino y tres en Derqui; dos en Pilar y dos en Manuel Alberti, y uno en Pilar Sur.

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Más de 5.950 verificaciones

Como resultado del despliegue, fueron identificadas más de 3.570 personas y se controlaron 2.420 vehículos, lo que superó las 5.950 verificaciones durante el fin de semana, según informó la Secretaría de Seguridad.

En tanto, desde el área indicaron que estas acciones forman parte de la tarea preventiva que se desarrolla de manera permanente en el distrito. Combina presencia territorial, coordinación entre los distintos cuerpos y las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.