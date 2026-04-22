Dos personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en Pilar, acusadas de sustraer mercadería de supermercados ubicados en La Lonja y Del Viso, en hechos ocurridos con pocos días de diferencia.

Las intervenciones fueron concretadas por efectivos del Comando de Patrullas tras llamados al sistema de emergencias 911 y alertas del personal de seguridad de los comercios. Ambos casos quedaron bajo investigación judicial.

Quesos valuados en 134 mil pesos

Uno de los episodios ocurrió en una distribuidora Santa Elena, ubicada en la intersección de Ruta 26 y Santa Elena, donde la policía fue convocada ya que una mujer había sido retenida en el lugar.

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Según la denuncia del propietario del comercio, la sospechosa, de 35 años, había intentado llevarse tres hormas de queso, valuadas en unos 134 mil pesos. Tras la llegada del móvil policial, fue trasladada a la dependencia correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Embutidos en un mayorista de La Lonja

El segundo hecho se registró en el Mayorista Vital, situado sobre Colectora Este de la Panamericana y Derqui, en la localidad de La Lonja. Allí, personal de seguridad observó a través de las cámaras internas a un hombre que presuntamente ocultaba productos entre sus pertenencias.

De acuerdo a información policial, el acusado, de 39 años, habría sustraído ocho embutidos antes de ser interceptado. Luego fue aprehendido por la policía y derivado a la seccional interviniente.