Una mujer de 40 años fue detenida por agentes de la Policía de Pilar acusada de haber robado productos en un reconocido supermercado del distrito. El hecho se registró en las instalaciones del centro comercial “Chango Más” ubicado a la vera de la Panamericana, en el Km 52.

Hasta allí se desplazaron los agentes luego de haber recibido un llamado a la línea de emergencias 911.

Al llegar al lugar, siempre según los voceros policiales, se entrevistaron con el encargado del supermercado quien señaló que la mujer, a la que mantenía retenida, había sustraído mercadería de las góndolas y pretendía llevárselos sin pasar por las cajas de cobro.

El accionar de la señalada, agregó el encargado, fue detectado por medio de la visualización de las cámaras de vigilancia con las que cuenta el lugar.

Según el registro fotográfico del procedimiento, la mercadería consistía en dos paquetes de yerba y ocho potes de shampoo y acondicionadores de cabello.

La aprehendida, con domicilio en General Rodríguez, fue trasladada a una dependencia policial en el marco de una causa caratulada como “aprehensión por hurto” con la intervención de la UFI 2 de Pilar.

Robo de bicicleta

En otro caso, una mujer denunció que había sido víctima del robo de tres bicicletas en su vivienda de la localidad de Manuel Alberti.

La víctima pudo ver el episodio por medio del sistema de seguridad privado instalado en su domicilio. En las imágenes observó cómo tres individuos ingresaban a su finca y se retiraban con los rodados.

Ante ello, radicó una denuncia en la Comisaría 4ta de la localidad.

Días más tarde, la mujer iba caminando por la calle y vio a un joven transitando en una de sus bicicletas.

Según voceros oficiales, la mujer, al preguntarle sobre la procedencia del rodado, el hombre señaló a un menor, quien se la habría vendido.

Ante ello, la víctima reconoció al menor como uno de los que habría ingresado a su finca.

A la llegada de los efectivos, se procedió a la aprehensión del chico, de 15 años, y al secuestro de una bicicleta rodado 29.

El caso quedó caratulado como “aprehensión por hurto” con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.