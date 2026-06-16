La Secretaría de Seguridad de Pilar desplegó un nuevo operativo de control con el objetivo de desalentar la realización de picadas de motos ilegales en diferentes sectores del distrito.

Los controles se llevaron a cabo durante el pasado fin de semana y se centralizaron en dos sectores clave: la cercanía del Peaje Larena y la colectora de la Autopista Panamericana a la altura del Km 42.

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Según consignaron voceros del área, el operativo consistió en la identificación de ciudadanos, la verificación de documentaciones y la realización de test de alcoholemia.

Como resultado se efectuaron 20 actas de infracción y se procedió a la remisión de 12 motovehículos por diferentes faltas y ausencia de documentos necesarios para circular, ruidos molestos y la realización de picadas ilegales.