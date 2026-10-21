Una familia del distrito inició una desesperada búsqueda de un joven de 25 años que ya lleva una semana desaparecido.

Se trata de Santiago Jeremías Leguizamón quien es oriundo de San Miguel. En contacto con Pilar de Todos, su familia consignó que la semana pasada, el joven había arribado a Pilar, más específicamente a una vivienda del barrio Agustoni ubicada en Pedro Agustoni al 1500, y tras permanecer tres días allí, debía regresar a San Miguel.

“Él no conoce la zona. Y de acá se fue sin celular, sin dinero y sin tarjeta SUBE para usar el transporte, pero a San Miguel, donde vive con su mamá, no llegó”, especificó Dana, su prima, a este medio, al tiempo que alertó que el joven “necesita urgente contención psicológica” ya que habría manifestado deseos de quitarse la vida.

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Al momento de su desaparición, Santiago llevaba puesto un conjunto deportivo del Club River Plate, una campera blanca y un pantalón y gorra de color negros.

Asimismo, la prima del joven consignó que se realizó una denuncia policial en San Miguel.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero: 1121670702 / 1127919788.