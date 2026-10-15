Una extensa investigación de cinco años culminó con un mega operativo que permitió desarticular a una organización dedicada a ofrecer servicios de emergencias médicas en diversos distritos bonaerenses. La red utilizaba a personas sin título ni habilitación para ejercer la medicina, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

El despliegue policial incluyó 40 allanamientos en La Plata, Florencio Varela, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Lomas de Zamora, las fuerzas de seguridad detuvieron a nueve personas y aprehendieron a otras 20. Para desentrañar el modus operandi, los investigadores analizaron más de 30.000 horas de conversaciones telefónicas.

La organización, cuya base operativa se encontraba en Florencio Varela, funcionaba bajo la fachada de una empresa de emergencia.

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Según el expediente, la empresa obtenía contratos con obras sociales y prestadoras estatales como PAMI e IOMA. Los choferes de las ambulancias eran obligados a cumplir funciones de asistencia sanitaria, utilizando chaquetas e identificaciones apócrifas para simular profesionalismo durante jornadas laborales de 12 y 24 horas.

La causa, a cargo del fiscal Darío Provisionato de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1, investiga además un presunto esquema de fraude contra el Estado mediante la facturación de prestaciones inexistentes. Se sospecha que la red contaba con el aval de profesionales que cedían sus matrículas y sellos a cambio de dinero.

Elementos secuestrados a la banda de falsos médicos.

Durante los procedimientos, la policía secuestró siete ambulancias, 22 sellos profesionales, 65 sellos de instituciones sanitarias y prepagas como PAMI y Swiss Medical, 19 estetoscopios, medicamentos y uniformes con inscripciones del SAME.

También se incautaron $5.780.200 y US$19.368 en efectivo, junto con dispositivos electrónicos que serán peritados. La investigación cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela.