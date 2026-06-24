En el marco de un operativo contra el narcotráfico y el comercio electrónico de estupefacientes, personal policial de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, perteneciente a la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen Pilar, avanzó en desbaratar una banda de narco delivery que operaba tanto en el distrito como en la zona de Escobar.

Por el caso hay tres hombres y una mujer que terminaron detenidas, todos acusados de comercializar sustancias ilícitas mediante redes sociales bajo la modalidad de "delivery" en las localidades de Del Viso y Belén de Escobar.

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Voceros del caso indicaron a Pilar de Todos que la investigación tuvo su origen en septiembre del año 2025, motorizada por una denuncia que alertaba sobre las maniobras de dos personas dedicadas a la distribución domiciliaria de marihuana utilizando una aplicación de mensajería instantánea y un motovehículo para concretar las entregas.

Frente a estos elementos, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Drogas Ilícitas de Pilar, conducida por el Doctor Pablo Menteguiada, delegó las tareas de inteligencia criminal a la División Cibercrimen Pilar con el propósito de corroborar los hechos delictivos, realizar el seguimiento digital e identificar fehacientemente a los sospechosos.

Fue así que, con la debida autorización judicial, los agentes implementaron la figura del Agente Revelador.

“Esta técnica de investigación tecnológica resultó determinante para infiltrar los canales de comunicación virtuales y establecer el modus operandi de los investigados”, indicaron los voceros a este medio.

En forma simultánea, las labores policiales permitieron la localización de dos inmuebles estratégicos: un departamento situado en el barrio Golf Jockey Club de Del Viso y una casa quinta en el barrio El Cazador de Belén de Escobar.

Allí, los implicados realizaban presuntamente las tareas de cultivo, almacenamiento, fraccionamiento y posterior distribución de los narcóticos.

Posteriormente el Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar, a cargo del Doctor Nicolás Ceballos, dictó las correspondientes órdenes de allanamiento para ambas fincas, procedimiento que culminó con la captura de los investigados.

El procedimiento culminó con el secuestro de 24 kilos de marihuana, más de $1.000.000 en billetes de baja denominación - producto de la actividad ilegal, teléfonos celulares utilizados para la recepción de pedidos y balanzas de precisión.

Los detenidos masculinos (tres de nacionalidad argentina) y la ciudadana de nacionalidad paraguaya, todos mayores de edad, fueron puestos de inmediato a disposición del magistrado interventor.

Los cuatro involucrados enfrentan cargos formales bajo la carátula de "Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización" (Infracción a la Ley N° 23.737).