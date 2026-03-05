Una organización dedicada al robo de vehículos, su adulteración y posterior comercialización fue desbaratada en Moreno, donde fue detenido su presunto líder junto a otros cuatro integrantes, tras una investigación que incluyó tareas encubiertas y una compra controlada.

El operativo fue realizado por personal del Departamento Casos Especiales, que logró determinar la existencia de una banda que sustraía rodados, los adulteraba y luego los ofrecía a la venta a través de redes sociales. Los integrantes de la organización pactaban encuentros con los compradores en distintos puntos de Moreno y zonas aledañas, entre ellas Pilar o Escobar.

La pesquisa estableció que el grupo era liderado por un sujeto de 47 años, conocido con el alias “NN Chave”. El sospechoso fue aprehendido durante un procedimiento coordinado con la fiscalía interviniente.

Como parte de las tareas investigativas, los efectivos concretaron compras controladas de varios vehículos, con aval judicial, y montaron un operativo de vigilancia en la intersección de la Ruta 24 y la avenida Lamas, en la localidad de Cuartel V.

En ese contexto, los policías observaron el arribo de los rodados que iban a ser comercializados y procedieron a interceptarlos, identificando al sospechoso junto a otros cuatro presuntos implicados, quienes quedaron detenidos.

Durante el procedimiento se incautaron tres vehículos con pedido de secuestro activo: una camioneta Toyota SW4, requerida por la Policía de la Ciudad por un hecho de hurto; un Suzuki Fun, con pedido por robo automotor solicitado por la UFIJ 7 de Moreno; y un Volkswagen Suran, con pedido por robo automotor requerido por la UFIJ 1 de Morón.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°1 del Departamento Judicial Moreno, bajo la conducción del fiscal Leandro Ventrichelli, quien avaló las detenciones y las actuaciones realizadas por el personal policial. Los imputados permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para determinar posibles ramificaciones de la organización.

