Efectivos de la Policía de Pilar y la Guardia Urbana desbarataron a una banda de delincuentes que se dedicaban a realizar entraderas en una localidad de Pilar.

Se trata de un grupo que mantenía asolada a la zona de Manzanares donde, fuertemente armados, protagonizaban robos violentos a través de la modalidad de entraderas.

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Según consignaron fuentes de la investigación, la banda fue identificada luego de realizar un robo armado en una casa en esa localidad donde maniataron a las víctimas y robaron dinero, joyas, celulares y hasta prendas de vestir, además de sustraer el vehículo de la familia.

Tras la denuncia y la realización de las tareas de investigación pertinentes, la Guardia Urbana logró identificar y recuperar el vehículo robado en la localidad de Garín, partido de Escobar, y comenzaron a librarse las órdenes de allanamiento necesarias para la aprehensión de los delincuentes.

La policía realizó tres allanamientos tanto en Escobar como en Pilar que resultaron en la recuperación de los elementos robados y en la detención de dos integrantes de la banda, ambos masculinos y mayores de edad.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y puestos a disposición de la justicia, interviene la UFI Nº1 de Pilar bajo las órdenes del Dr. Raúl Casal.

