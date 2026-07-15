Efectivos de la Guardia Urbana de Pilar desbarataron un punto de venta de drogas que operaba en un barrio de la localidad de Del Viso.

El operativo fue posible por medio de la utilización del Sistema Integral de Seguridad de Pilar y culminó con la detención de cuatro personas que fueron las que se encontraban comercializando estupefacientes.

Según amplió la Secretaría de Seguridad del Municipio, la intervención se inició cuando operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaron, a través de las cámaras de seguridad, movimientos compatibles con la venta de droga en la intersección de las calles Portinari y Falcón, en el barrio Pinazo.

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“Desde el centro de monitoreo se observó cómo distintos individuos se acercaban al grupo, realizaban intercambios y luego se retiraban del lugar”, consignaron.

Ante esta situación, se dio aviso a los móviles de Guardia Urbana que patrullaban la zona.

Los agentes desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos estratégicos e interceptaron a los sospechosos para impedir su fuga.

Al momento de la identificación, uno de los involucrados intentó descartar elementos entre las inmediaciones, que fueron recuperados de manera inmediata por el personal actuante.

En presencia de un testigo, se secuestraron 32 dosis de cocaína listas para su comercialización y más de 30 mil pesos en efectivo.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos cuatro mayores de edad, tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.