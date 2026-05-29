En un procedimiento realizado por la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas de Pilar (DTI), bajo la orden de la Unidad Funcional de Instrucción de Drogas Ilícitas 3 de Pilar; fue detenida una mujer que se dedicaba a la venta de estupefaciente en la localidad de Pilar Sur.

Según ampliaron voceros de la Secretaría de Seguridad del distrito, la investigación se llevó a cabo desde el pasado mes de abril, a raíz de una denuncia que daba cuenta de dicha actividad, en una vivienda ubicada en la calle Bergantín República.

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Desde ese entonces, las autoridades realizaron diversos trabajos de indagación, que incluyeron recopilación de datos, testimonio de testigos y labores de campo lo que resultó en la identificación de la responsable de la actividad ilícita: una mujer de 46 años.

Con todo el material probatorio a disposición, el Juzgado de Garantías 6 de Pilar dictó la orden de allanamiento a la vivienda logrando la aprehensión de la acusada.

Al mismo tiempo, fueron secuestrados 27 gramos de cocaína, dispuestos en dosis listas para la venta y trozos compactos, dos balanzas de precisión, dos celulares y dinero en efectivo.

La aprehendida fue puesta a disposición de la Justicia, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas 3 de Pilar, a cargo del Fiscal Pablo Menteguiaga.