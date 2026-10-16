Tres hombres fueron detenidos tras la inspección de un taller mecánico en Pilar, donde la Policía encontró un Ford Ka sin dominio, con la numeración de chasis y motor suprimida, y un importante acopio de autopartes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Pilar, dependiente de la DDI San Isidro. Participaron además la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Pilar, la Comisaría Pilar 1ra y móviles del municipio.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, los investigadores llegaron al presunto desarmadero a partir de entrevistas mantenidas de manera discreta con vecinos de la zona. Estos hicieron saber que en el taller se desguazaban autos de procedencia ilícita para vender luego sus autopartes en el mercado negro, señalaron las fuentes.

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Un taller sin habilitación ni libro de control

Con ese dato, los efectivos realizaron un control en el marco de la ley 13.081 y constataron que el local no contaba con habilitación ni libro de control.

Un Ford Ka sin dominio y autopartes

En el interior secuestraron un Ford Ka sin dominio, con la numeración de chasis y motor suprimida, y cuatro capós con la base rebajada en el sector del grabado de autopartes y el sticker.

También hallaron cortes de autopartes y un acopio de piezas: puertas, ruedas (llantas y cubiertas), torretas, volantes, una barra antivuelco, computadoras, estéreos, tableros y escapes.

Presunto desarmadero en Pilar

Tres detenidos y clausura del local

Tras comunicarse con el fiscal, la Policía aprehendió a tres sospechosos, siempre de acuerdo a las fuentes. Son hombres de 42, 44 y 51 años, dos con domicilio en Pilar y uno en Río Luján.

El fiscal Germán Camafreitas, a cargo de la UFI 4 de Pilar, avaló lo actuado y dispuso la aprehensión de los responsables del lugar, la clausura del local y el secuestro de las autopartes. También se solicitó una pericia de revenido metaloquímico, una técnica que permite intentar recuperar numeraciones suprimidas.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en la UFI 4 de Pilar, en una causa caratulada como acopio de autopartes e infracción al artículo 289 del Código Penal y a la ley 13.081.