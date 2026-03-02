Una investigación judicial y de la Policía Federal (PFA) permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes al menudeo en el partido de Moreno. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en la localidad de Trujui y culminó con la detención de cuatro hombres.

La causa se inició en enero de este año, a partir de tareas de investigación orientadas a identificar puntos de venta de droga en el oeste del conurbano bonaerense. Con el avance de las actuaciones, los investigadores lograron establecer que al menos dos domicilios de Trujui eran utilizados para el cultivo, acopio, fraccionamiento y distribución de sustancias prohibidas.

A partir de las pruebas reunidas durante las tareas de campo y de inteligencia, la Justicia autorizó la realización de tres allanamientos en esa localidad. Los procedimientos permitieron confirmar el funcionamiento de la red y avanzar con las detenciones.

Durante los operativos se secuestraron miles de dosis de cocaína listas para su distribución, una importante cantidad de cogollos de marihuana y doce plantas de cannabis de aproximadamente dos metros de altura. Además, fueron incautadas dos balanzas digitales con restos de cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación considerada relevante para la investigación.

Entre los elementos hallados también se encontraba un chaleco antibalas con la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires” y un juego de esposas, que quedaron incorporados a la causa para su análisis.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado interviniente e imputados por infracción a la ley de drogas. La investigación continúa para determinar si existen otros involucrados y posibles ramificaciones de la organización en la zona.

El operativo fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa judicial en trámite en el Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez.

