Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de Escobar un operativo para desarticular un cultivo de hongos alucinógenos de grandes proporciones.

Según voceros del caso, la investigación se inició a partir de denuncias de los vecinos de la zona, quienes describían sobre dos inmuebles ubicados en la localidad de Maquinista Savio, un fuerte y desagradable olor además de sospechosos movimientos de sujetos a altas horas de la noche.

Las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana, “ambos domicilios estarían destinados al cultivo, procesamiento, almacenamiento y eventual comercialización de sustancias estupefacientes”, consignaron los voceros.

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La investigación, en tanto, demandó la utilización de un dron con el que los efectivos policiales obtuvieron registros fílmicos y fotográficos de los inmuebles, información que fue elevada a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay.

Con el total de las pruebas obtenidas, el magistrado ordenó dos allanamientos a los domicilios involucrados y, por la magnitud del hallazgo, se debió dar intervención al personal especializado de la División Precursores Químicos de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA, quienes realizaron las correspondientes inspecciones.

Además, se hizo presente un ingeniero agrónomo perteneciente al SENASA, quien efectuó una inspección ocular de los distintos sectores destinados al cultivo y confirmó que el investigado no registraba inscripción ante esa entidad.

Hallazgos

Durante los allanamientos, los investigadores detectaron dos estructuras tipo “indoor” (gazebos), una de ellas destinada al cultivo de hongos en distintas etapas de desarrollo y la otra equipada con diversos insumos compatibles con la actividad.

Asimismo, fueron halladas dos habitaciones acondicionadas “con características propias de un ambiente de cultivo controlado, con sistemas de calefacción, instrumentos para medir temperatura y humedad y dispositivos de riego”, enumeraron los investigadores.

En esos sectores se localizaron 171 bolsas conteniendo cultivos de hongos, además de elementos destinados al cultivo, manipulación, fraccionamiento y pesaje.

Durante la inspección técnica preliminar, los especialistas determinaron que parte de los ejemplares observados presentaban características compatibles con hongos del género Psilocybe, los cuales contendrían psilocibina, sustancia comprendida dentro de la normativa vigente en materia de estupefacientes prohibidos.

Como resultado del operativo los investigadores secuestraron más de 171 bolsas con cultivos, bloques de sustrato, insumos y elementos utilizados para el cultivo, procesamiento y fraccionamiento, selladores térmicos, bolsas plásticas, frascos para muestras, balanzas, elementos de riego, instrumentos de medición, sustancias e insumos utilizados en el proceso de cultivo, 36 bloques de cultivo, 46 bolsas termoselladas con materia orgánica, 75 bolsas con materia orgánica en proceso de germinación y 50 bolsas con materia en proceso de germinación y brotes consolidados, además de una caja con hongos cultivados, un cuaderno con anotaciones, entre otros elementos de interés para la investigación.

En tanto, el fiscal ordenó un tercer allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Núñez donde fue detenido el sospechoso en cuestión, un hombre uruguayo de 55 años y se secuestraron una computadora y un teléfono celular bloqueado, con número de pin que el propietario se negó a aportar.

Finalmente, tanto el detenido como todo el material relevado fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial interviniente por infracción a la ley de drogas.