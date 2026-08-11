Efectivos de la Guardia Urbana desarticularon una banda acusada de dedicarse a sustraer motovehículos en un barrio de Pilar.

La aprehensión de los involucrados se produjo por medio de una investigación llevada adelante por la Secretaría de Seguridad.

Según voceros de esa dependencia, la banda operaba en la zona de Champagnat y ocultaba los vehículos sustraídos en una vivienda del barrio La Pilarica.

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A partir del análisis de distintos hechos ocurridos durante los últimos días, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) logró identificar a los sospechosos mediante las cámaras de seguridad.

El trabajo investigativo avanzó tras el robo de una motocicleta KTM Duke, sustraída durante la madrugada de este martes.

“Gracias al seguimiento realizado por las cámaras, los operadores detectaron el recorrido de los delincuentes hasta un domicilio situado en Miguel Cané y Almirante Brown”, detallaron los voceros.

Allí, personal de la Guardia Urbana constató la presencia de la motocicleta robada y de otros rodados y autopartes vinculados a la investigación.

Con las pruebas reunidas, la Justicia dispuso un allanamiento de urgencia.

Como resultado del procedimiento, se recuperó la KTM Duke sustraída horas antes, una Rouser NS200 robada el pasado 8 de agosto, la motocicleta utilizada para cometer los ilícitos y seis motores de distintas cilindradas, además de otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, fueron detenidos tres mayores de edad —dos mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como Robo de motovehículo y Encubrimiento, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Pilar.