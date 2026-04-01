Un operativo policial en el barrio San Alejo permitió desarticular un presunto desarmadero de vehículos y derivó en la detención de tres personas, en el marco de una investigación iniciada por la localización de un auto robado.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda situada en la intersección de las calles Honduras y Penna, luego de que un empleado de la firma Lo Jack detectara, mediante geolocalización, la ubicación de un vehículo sustraído días antes en el partido de Lanús.

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Con esos datos, efectivos del Comando de Patrulla de Pilar se dirigieron al lugar y confirmaron la presencia del rodado dentro del predio.

Se trataba de un Volkswagen Fox negro, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo agravado, emitido el 30 de marzo por la Comisaría Segunda de Lanús. A partir de esta situación, la autoridad judicial ordenó un allanamiento en el domicilio señalado.

El operativo fue encabezado por el titular de la Comisaría Pilar Octava. Al ingresar a la propiedad, los agentes encontraron el vehículo completamente desarmado, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio era utilizado para el desguace de autos robados.

En el lugar fueron aprehendidos dos hombres, de 23 y 33 años, y una mujer de 29, todos con domicilio en distintos barrios del distrito. Los tres quedaron a disposición de la Justicia mientras se investiga su posible participación en el hecho y su eventual vinculación con otros delitos de similares características.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos también secuestraron cuatro plantas de cannabis, lo que dio lugar a una causa paralela para determinar si existían otras actividades ilícitas en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Pilar y la UFI de Drogas Ilícitas, bajo las carátulas de “encubrimiento” y “tenencia simple de estupefacientes”.

En tanto, los pesquisas continúan con las tareas para establecer si hay más implicados y si el domicilio formaba parte de una estructura mayor dedicada al robo y desarme de vehículos.