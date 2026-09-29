Efectivos de la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas (DTI) detuvieron a un hombre de 27 años acusado de comercializar estupefacientes en la localidad de Villa Astolfi y secuestraron 298 dosis de cocaína listas para su venta.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en la zona.

Desde entonces, los investigadores desplegaron distintas tareas de campo que permitieron corroborar la información e identificar al sospechoso, quien, sostuvieron fuentes de la investigación, “comercializaba cocaína fraccionada en envoltorios termosellados”.

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Durante las pesquisas, se determinó que el investigado se encontraba en un predio de varias hectáreas, rodeado de abundante vegetación y con distintas construcciones precarias, ubicado en el barrio Arco Iris.

Con las pruebas reunidas y por disposición del Juzgado de Garantías N.º 6 de Pilar, los efectivos llevaron adelante el allanamiento y detuvieron al acusado.

Durante el procedimiento fueron secuestradas 298 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de dos teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

La causa fue caratulada como Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga; en conjunto con la DTI Pilar, liderada por el Comisario Inspector Juan Gómez.