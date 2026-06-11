La Policía desarticuló parte de una banda acusada de cometer al menos cuatro robos a mano armada en Pilar entre el 14 y el 22 de mayo de 2026.

El único detenido, de 21 años, fue aprehendido en la Comisaría 5ta de Moreno, donde ya se encontraba alojado por una causa similar.

El operativo fue llevado adelante en forma conjunta por efectivos de la SubDDI Pilar y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Pilar, tras extensas tareas de campo y relevamientos fílmicos.

La orden de allanamiento, secuestro y detención fue librada por la UFI N° 1 del Distrito Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro.

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Cuatro robos, el mismo modus operandi

En todos los casos, la banda utilizó la misma metodología: interceptaban a las víctimas en la vía pública o en la puerta de sus domicilios, las amenazaban con armas de fuego y les sustraían el vehículo.

En la mayoría de los hechos también se llevaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentación personal.

El primer hecho ocurrió el 14 de mayo a las 02:30, cuando cuatro sujetos, entre los que se encontraría el ahora detenido, interceptaron a una mujer de 49 años que circulaba en una camioneta Volkswagen Tiguan de la empresa donde trabaja.

Los autores, con pasamontañas, guantes y armas de fuego, la obligaron a descender y se llevaron el vehículo junto con sus pertenencias, entre ellas dinero en efectivo y dólares estadounidenses.

Cuatro días después, el 18 de mayo a las 21:30, la banda golpeó nuevamente. Esta vez la víctima fue un hombre de 43 años que llegaba a su domicilio en la localidad de Agustoni acompañado por su hija menor de edad.

Bajo amenaza de armas, le sustrajeron el auto —un Volkswagen Tera Trend— y aproximadamente $250.000 en efectivo, además de celular, tarjetas y llaves.

El tercer episodio se registró el 19 de mayo, también a las 02:30, frente al domicilio de un hombre de 43 años en Pilar. Cuatro sujetos llegaron a bordo de un Mercedes Benz A200 blanco sin patente —el mismo modelo que el auto de la víctima— y a punta de pistola le robaron el vehículo.

El cuarto y último hecho ocurrió el 22 de mayo a las 21:00, en calle De la Visitación con Colectora 12 de Octubre.

Cinco sujetos a bordo de un Chevrolet Cruze oscuro interceptaron a un hombre de 42 años que circulaba en una Volkswagen Amarok gris.

Pese a que el rodado contaba con rastreo satelital, los delincuentes se lo llevaron. Gracias al sistema de geolocalización, el vehículo fue hallado estacionado sobre la avenida Teresa Mastellone, frente a la planta de La Serenísima, en General Rodríguez, y puesto bajo resguardo de la Comisaría 1ra de esa localidad a la espera de pericias.

El allanamiento y la detención

El procedimiento culminante se realizó en un domicilio de calle Pedro Morelli, en Campana, donde se secuestró un teléfono celular y se identificó a los moradores.

Posteriormente, personal policial se constituyó en la Comisaría 5ta de Moreno para efectivizar la detención del acusado en el marco de esta causa.

El sospechoso enfrenta cargos por asociación ilícita y robo calificado por dos hechos anteriores. Los demás integrantes de la banda permanecen sin identificar.