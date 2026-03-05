Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron a una organización delictiva acusada de comercializar vehículos robados.

La causa comenzó en agosto de 2024, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro comenzó a realizar tareas investigativas orientadas a la desarticulación de la mencionada estructura, la cual también se encargaba de la falsificación de documentos.

De ese modo, en febrero de 2025 los uniformados de dicha dependencia materializaron el arresto de un hombre sindicado como partícipe de aquella banda. Inclusive, durante el transcurso de aquel año fue que se ejecutaron diferentes allanamientos que derivaron en el arresto de otros sospechosos.

Puede interesarte

Finalmente la causa pasó a estar en manos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana, a raíz de que se efectúe el pase del personal de la Oficina de Brigada de la DUOF San Isidro hacia aquella delegación.

Con la anuencia de las autoridades judiciales interventoras, los servidores públicos de Campana prolongaron las pesquisas con el objetivo de lograr el desmantelamiento total de la organización. En ese sentido, las nuevas tareas permitieron identificar un domicilio situado en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, el cual poseería relación con dos implicados.

Reunidas estas pruebas, el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, Secretaría Penal N°2 del Dr. Juan Cruz Schilizzi, autorizó la realización del correspondiente allanamiento.

Durante el procedimiento, se detuvieron a dos personas (un hombre y una mujer) apuntadas como miembros directos de la banda. A su vez, se incautó un automóvil con patente provisoria y con pedido de secuestro por robo, una motocicleta de mediana cilindrada, tres dispositivos telefónicos, una CPU, dinero en efectivo, cédulas de identificación automotor y documentación de interés.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor aguardando las actuaciones procesales de rigor.