Un hombre fue detenido en Presidente Derqui acusado de haberle robado el teléfono celular a un adolescente de 14 años. El sospechoso intentó escapar y se ocultó dentro de una vivienda, pero fue localizado por la Policía pocos minutos después del hecho.

El procedimiento se inició cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por la base municipal sobre un robo cometido contra un menor en la zona de la calle Moreno.

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Al arribar al lugar, los efectivos observaron que el sospechoso emprendía la fuga. Según informaron fuentes policiales a Pilar de Todos, durante la huida ingresó a una vivienda con la intención de ocultarse.

Hallado dentro de una vivienda

Los uniformados se entrevistaron con una joven residente en el inmueble, quien manifestó que el hombre había ingresado a la propiedad instantes antes.

A partir de esa información, los efectivos identificaron al sospechoso y procedieron a su aprehensión dentro de la finca.

Durante la requisa, los policías hallaron en su poder un teléfono celular Samsung que, de acuerdo con la investigación, había sido sustraído momentos antes al adolescente.

Celular recuperado

Tras la detención, el aparato fue secuestrado y reconocido como propiedad de la víctima.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI Nº 2 de Pilar, que interviene en la causa por robo.