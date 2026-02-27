Una mujer de 38 años fue detenida en el barrio El Rocío, en la localidad de Manuel Alberti de Pilar, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente durante una intervención originada por un conflicto de pareja.

El hecho ocurrió cuando la mujer se comunicó con el sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia policial en una vivienda ubicada sobre la calle Misiones, tras una discusión con un hombre con el que mantenía una relación. Según indicaron fuentes del caso, la solicitante manifestó su intención de que el sujeto se retirara del domicilio.

Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a ambas personas y procedieron a su identificación, conforme al protocolo habitual. Al consultar los datos personales en el sistema informático, se verificó que sobre la mujer pesaba un pedido de captura activo.

De acuerdo a la información oficial, la medida judicial había sido dispuesta el 17 de marzo del año pasado por el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de Morón. El requerimiento corresponde a una causa caratulada como “Encubrimiento y portación ilegal de arma de guerra”.

Ante la confirmación de la orden, el personal policial procedió a la aprehensión de la mujer en el lugar. En tanto, el hombre involucrado en la discusión permaneció en la vivienda y no se adoptaron medidas en su contra.

La detenida fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “Detención por captura. Encubrimiento. Portación ilegal de arma de fuego” y quedó en manos de la UFI de turno del Departamento Judicial de Pilar.