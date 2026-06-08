Un grupo de vecinos de Pilar y la región denunció un esquema de inversiones que derivó en presuntas estafas por un monto cercano a los 300 millones de pesos.

Se trata de mecanismo ofrecido por una comerciante de Villa Rosa, Pilar, que prometía utilidades de entre el 40% y 45% mensual, para colocaciones que partían de los 100.000 pesos. Tales rentabilidades eran ofrecidas a vecinos de la zona mediante mensajes de WhatsApp y estados en redes sociales, desde hace unos dos años, contaron algunos de los damnificados a Pilar de Todos.

“Tenían una casa de ropas y anunciaban oportunidades exclusivas para clientes, con distintos plazos y porcentajes de ganancia. Al principio cumplían, pagaban en tiempo y forma, entonces la gente comenzó a confiar y a invertir cada vez más dinero”, relató a Pilar de Todos una de las perjudicadas.

“Hubo personas que pusieron plata proveniente de la venta de autos, terrenos o ahorros destinados a tratamientos de salud. Hay gente que puso 5 millones, 10 millones y hasta 35 millones de pesos”, agregó.

Las transferencias se hacían a billeteras virtuales como Ualá y Mercado Pago, a nombre de la dueña del comercio y allegados, aunque algunos montos de dinero se entregaban en efectivo, señalaron.

En uno de los mensajes publicados en redes se invitaba a las personas a participar, asegurando que no se trababa de engaños.

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“Lo manejo yo, es totalmente anónimo, nadie va a saber que tenés plata invertida, funciona igual que el plazo fijo. Me podés escribir y te explico. Si necesitás hablar personalmente me decís, te llamo o hablamos. Si querés venir a hablar personalmente me decís y concretamos una hora. No es una mándala, no es un círculo, no es moneda virtual ni nada raro. No mezclen las cosas. Consulten. Hay gente que lo hace hace años, otros hace meses. Podés hacerlo una sola vez o las que quieras, depende de vos y tus proyectos”, reza el mensaje al que tuvo acceso este diario digital.

Pese a que en un principio los pagos y rentabilidades se cumplían, con el tiempo dejaron de hacerse y quienes llevaban adelante el esquema dejaron de vivir en el domicilio en el que estaban, y de momento no se sabe su paradero.

“En algunos casos dejó de pagar hace dos o tres meses, ahí empezó a notarse el problema. Nosotros suponíamos que obtenía ganancias con una feria americana que tenía, comprando y vendiendo ropa. Pero dejó de pagar y no sabemos donde está”, aseveró una de la perjudicadas a ete portal.

El comunicado de los perjudicados

Por medio de un comunicado al que tuvo acceso Pilar de Todos, los damnificados explicaron que “no son grandes empresarios ni inversores profesionales”. “Somos trabajadores, comerciantes, jubilados y familias comunes que confiamos nuestros ahorros”, expusieron.

“Hay personas que vendieron terrenos para invertir, otras que sacaron préstamos que hoy siguen pagando, personas que perdieron sus vehículos y familias que entregaron el dinero de toda una vida de esfuerzo. Somos más de 70 familias damnificadas por una maniobra de inversión que prometía ganancias de hasta un 40% mensual y que terminó dejando un perjuicio estimado en alrededor de 300 millones de pesos”, manifestaron.

“La situación es tan grave que una de las damnificadas, que atraviesa un tratamiento contra el cáncer, no pudo continuar con parte de su atención médica después de perder sus fondos. Detrás de cada cifra hay historias reales, proyectos destruidos y familias desesperadas”, agregaron.

Además, contaron que quienes confiaron en el mecanismo de inversión “pertenecen a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como “Villa Rosa, Pilar, Luján, Matheu, Zelaya, San Fernando y San Isidro”, al tiempo que continúan recibiendo más denuncias de otra zoinas.

“Necesitamos que esta historia se conozca. No queremos que nadie más pase por lo mismo. Pedimos justicia, que los responsables den la cara, respondan por sus actos y que las familias afectadas puedan recuperar la esperanza de obtener una respuesta”, cerraron.

Una de las denuncias a las que tuvo acceso Pilar de Todos da cuenta de una persona que desde noviembre de 2025 comenzó a invertir dinero.

Si bien en un primer momento las utilidades se les pagaron, meses después los responsables del esquema alegaron problemas de salud y por consiguiente no poder abonar en tiempo y forma, hasta que dejaron de responderle. En este caso denunciado, ante la UFI 2 de Pilar, el monto ascendería a los 3 millones 850 mil pesos.