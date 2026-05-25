La concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada en el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, acumula cerca de 20 denuncias por presunta estafa: clientes que pagaron vehículos de alta gama en dólares y nunca los recibieron.

El local apareció cerrado, con sus ventanales tapiados con cartón.

Las causas son investigadas por las Unidades Funcionales de Instrucción N°1 y N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente y no se descarta la unificación de ambos expedientes.

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Ante la sospecha de que los responsables intentaban trasladar vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos de alta gama valuados en más de 1,2 millones de dólares.

“Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo”

La situación quedó registrada en un video grabado frente al local y difundido por La Nación. “Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron”, expresó uno de los afectados.

Según trascendió, las víctimas no solo realizaron transferencias en dólares sino que, en algunos casos, también entregaron sus propios vehículos como parte de pago.

Un diputado nacional entre los damnificados

Entre los denunciantes figura Manuel Quintar, diputado jujuño de La Libertad Avanza, quien en agosto de 2025 inició negociaciones para adquirir un Tesla Cybertruck por 285 mil dólares. Según su presentación judicial, abonó la totalidad del monto acordado —parte mediante transferencias y parte en efectivo— pero nunca recibió el vehículo.

Otro de los damnificados es un joven que denunció haber pagado 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que jamás le fue entregado.

El contacto surgió de una publicación en Mercado Libre. “Encontré una publicación en Mercado Libre, entregué mi auto como permuta y puse una seña de 2.500 dólares. Después me pidieron cancelar el resto para acelerar los trámites. Transferí otros 10.990 dólares y comenzaron las excusas: que faltaba la VTV, que el dueño estaba de viaje, que el verificador iba solo ciertos días. Cuando finalmente fui a buscar la documentación, la agencia estaba vacía”, relató el damnificado, que prefirió mantener su identidad en reserva, a La Nación.

Antecedentes judiciales del propietario

El titular de la firma, identificado como C.A.G., ya había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a funcionario público. En esa causa se trabó además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

Ese expediente se originó en una denuncia impulsada por la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol, que señaló a varias agencias —entre ellas Autos Pilar Premium, MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors— por ocupar ilegalmente el espacio verde lindero a la Panamericana como playa de exhibición de vehículos, predio perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad.

Tras un primer acatamiento de la orden de retiro, inspecciones de la Prefectura Naval detectaron que Autos Pilar Premium volvió a ocupar el predio.

Esa situación derivó en el secuestro de nueve vehículos y en el procesamiento de C.A.G., quien se negó a declarar y responsabilizó a empleados de la empresa.

En su resolución, el juez González Charvay sostuvo que C.A.G. “deliberadamente desobedeció” la orden judicial al reinstalar vehículos en el sector concesionado, incluso después de haber sido advertido formalmente.

Fuentes de la investigación indicaron que los responsables de la agencia “continuarían ofreciendo vehículos premium mediante un esquema societario organizado destinado a captar potenciales víctimas”.