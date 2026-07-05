Dos personas fueron aprehendidas en La Lonja acusadas de intentar usurpar un terreno en esa localidad.

Se trata de un hombre de 37 años y una mujer de 46, quienes fueron hallados dentro del predio junto a una camioneta Ford F100 y varias herramientas de trabajo.

La denuncia de la propietaria

El caso se inició cuando la presunta titular del terreno, ubicado en la zona de San Carlos y Rivadavia, alertó a la policía sobre la presencia de personas dentro del lote.

Al llegar, personal del Grupo de Tareas Operativas junto a la Comisaría de Pilar constató que un hombre se encontraba en el lugar acompañado de su pareja, siempre de acuerdo a las fuentes.

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El oficio judicial que exhibieron los aprehendidos

Ambos manifestaron ser propietarios del predio y exhibieron un oficio judicial, al tiempo que indicaron que su abogado les había comunicado que ya podían ingresar al predio.

Sin embargo, personal policial constató que la denunciante poseería las escrituras del inmueble y les informó que debían trasladarse al destacamento a los fines legales. Ante la negativa de ambos a acatar esa orden, se procedió a la aprehensión.

El terreno está ubicado en La Lonja.

Los elementos secuestrados

En el lugar quedaron secuestrados, además del vehículo, un taladro, una motosierra y dos desmalezadoras, junto con herramientas de mano.

El magistrado interviniente dispuso la notificación de derechos y el traslado de los imputados a la sede fiscal para la primera audiencia.

La causa quedó caratulada como usurpación, con intervención de la UFI Nro. 4 de Pilar.