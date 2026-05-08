Un procedimiento realizado en Del Viso, Pilar, culminó con dos personas detenidas y el secuestro de una carabina recortada calibre .22, en el marco de la investigación por el robo de una bicicleta ocurrido semanas atrás.

A principios de abril, una mujer radicó una denuncia tras constatar el robo de su bicicleta Mountain Bike rodado 29, de color negro, desde el patio de su vivienda en la zona de La Lonja, en un hecho que ocurrió durante la madrugada.

A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, personal de la Subdelegación DDI Pilar logró identificar a uno de los presuntos involucrados y avanzar en las pesquisas, bajo la supervisión de la UFI N°3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas.

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De acuerdo a las investigaciones, el rodado habría sido sustraído por un joven aún no identificado, quien luego lo habría vendido a otras personas. Fue así que los pesquisas llegaron a una vivienda del barrio Pinazo.

La fuga y el operativo de cerrojo

Al momento del ingreso de la comisión policial, un joven de 19 años intentó escapar por los fondos de la propiedad, arrojando objetos contundentes contra el personal interviniente. Además, una mujer de 26 años, pareja del sospechoso, intentó obstaculizar el accionar policial, siempre de acuerdo a las fuentes.

De inmediato se montó un operativo de cerrojo en las inmediaciones, con participación de efectivos de distintas dependencias. Tras varias horas de rastrillaje, el joven fue localizado oculto en el interior de un galpón perteneciente a una propiedad lindante, sobre la calle Portinari.

Los secuestros

En el lugar se incautaron una carabina recortada calibre .22, cinco municiones calibre .22, cinco municiones calibre 9 mm y dos teléfonos celulares.

El joven de 19 años quedó aprehendido con cargos por hurto, tenencia ilegal de arma de uso civil condicional, atentado y resistencia a la autoridad, y violación de domicilio reiterada.

Durante su fuga, el sospechoso habría ingresado sin autorización a propiedades de al menos cuatro vecinos del barrio, quienes prestaron declaración testimonial ante los uniformados.

Ambos quedaron a disposición de la UFI N°3 de Pilar, a cargo de la investigación.