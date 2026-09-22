Un joven de 18 años fue detenido en Del Viso, acusado de robar una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública. La aprehensión fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Guardia Urbana, que reconstruyeron sus movimientos a partir de las cámaras de seguridad.

Así se armó el rastreo

Todo comenzó cuando la víctima advirtió la sustracción de su Honda Wave, estacionada sobre la calle Lola Mora. A partir de ese momento, operadores del COM revisaron el circuito de cámaras de la zona y lograron reconstruir el recorrido posterior al robo, hasta identificar a un grupo de sujetos junto al vehículo sustraído.

Según informó la Secretaría de Seguridad, con esa información se desplegó un operativo de búsqueda a cargo de la Guardia Urbana. Durante las recorridas, un vecino alertó a los agentes sobre la presencia de la motocicleta dentro de una vivienda de Robles del Monarca.

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La intercepción

En el lugar, la propietaria de la casa manifestó que su hijo había dejado el rodado y que luego se había retirado, al tiempo que negó estar al tanto del origen de la moto. Minutos después, a pocos metros de la vivienda, móviles de la Guardia Urbana interceptaron a tres jóvenes e identificaron a uno de ellos como el presunto autor del hecho.

El sospechoso, de 18 años, quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como hurto de motovehículo.