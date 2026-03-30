Dos hombres fueron aprehendidos en la localidad de Del Viso luego de ser detectados por cámaras de seguridad mientras consumían marihuana en la vía pública, en las inmediaciones de la estación ferroviaria.

La situación fue advertida por operadores del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ), quienes observaron a los individuos a través del sistema de videovigilancia. Ante ello, se dio aviso a efectivos de la Guardia Urbana a Pie que patrullaban la zona, quienes se dirigieron al lugar y lograron interceptarlos.

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Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los agentes realizaron una requisa sobre las pertenencias de los sospechosos. Allí se constató que llevaban 206,9 gramos de marihuana, distribuidos en una bolsa de nylon.

Los hombres, de 42 y 47 años, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como tenencia ilegal de estupefacientes e interviene la Unidad Funcional de Instrucción de turno.