Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron un punto de narcomenudeo en la localidad de Del Viso de Pilar, y detuvieron a un hombre acusado de comercializar estupefacientes en la zona.

El operativo fue ejecutado por personal de la División Operaciones Área Metropolitana Norte, en el marco de las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional.

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Meses de seguimiento previo

La investigación se inició en febrero de 2026, cuando la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga, remitió un oficio judicial que advertía sobre la existencia de un inmueble en calle Los Tulipanes, en Del Viso, utilizado para la distribución de cocaína y marihuana bajo la modalidad de narcomenudeo.

A partir de ese aviso, los efectivos federales realizaron tareas de campo y análisis de datos hasta confirmar que el sospechoso usaba ese domicilio para la venta de narcóticos, señalaron fuentes de la Policía Federal a Pilar de Todos.

Cocaína, escopetas y $83.000 en efectivo

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº7 de San Isidro, a cargo del juez Walter Federico Saettone, ordenó el allanamiento. En el procedimiento, el acusado fue detenido en el lugar.

Se secuestraron 300 gramos de marihuana, 82 gramos de clorhidrato de cocaína, dos escopetas, un rifle de aire comprimido, dos balanzas de precisión, $83.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la Ley de Drogas.