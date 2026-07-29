Cuatro personas fueron detenidas en la madrugada en el km 46 de Panamericana luego de sustraer distintos elementos del edificio del exvacunatorio. El grupo fue interceptado cuando circulaba en dos vehículos con los objetos robados.

Los aprehendidos son dos hombres, de 45 y 33 años, y dos mujeres, de 47 y 34 años, que se desplazaban en un Chevrolet Aveo y un Peugeot 307. De acuerdo a fuentes del caso, ingresaron al predio durante la madrugada y accedieron a las oficinas del exvacunatorio, actualmente fuera de servicio.

Elementos sustraídos

Los sospechosos sustrajeron una impresora HP, ocho tóners, dos dispensers de agua, seis sillas de plástico y varios artículos de limpieza, con los que intentaron retirarse a bordo de ambos autos.

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Detección desde el COM

La secuencia no pasó inadvertida: operadores del sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Municipal detectaron los movimientos dentro del predio y alertaron de inmediato a las autoridades policiales.

A partir de ese aviso se montó un operativo conjunto entre el Comando de Patrullas, la Guardia Urbana y el Destacamento La Lonja. Gracias al monitoreo del COM, los móviles ubicaron e interceptaron a los dos vehículos mientras aún circulaban por la zona.

Recupero total

Al revisar los rodados, los efectivos hallaron en poder de los ocupantes la totalidad de los elementos denunciados como robados, por lo que procedieron a su secuestro y trasladaron a los cuatro detenidos a la dependencia policial correspondiente.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, caratulada como "Aprehensión por hurto".