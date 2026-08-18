Cuatro adolescentes de entre 14 y 15 años fueron aprehendidos en Pilar tras robarle sus pertenencias a dos menores en inmediaciones de la estación ferroviaria de trenes de Pilar, en Villa Buide.

El hecho fue denunciado a través de una de las Estaciones de Emergencia instaladas en la propia estación de tren, lo que permitió activar de inmediato el protocolo del Sistema Integral de Seguridad.

De manera inmediata, el Centro de Monitoreo Zonal Paseo de la Estación realizó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, logrando reconstruir la secuencia del robo e identificar la ruta de escape de los sospechosos.

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Las cámaras del Centro de Monitoreo reconstruyeron la fuga

Minutos después, los operadores detectaron a los sindicados desplazándose por las inmediaciones de Corbeta Uruguay y Fragata Argentina, lo que permitió coordinar la intervención en el terreno.

La Guardia Urbana los interceptó en Corbeta Uruguay y Fragata Argentina

Con esa información, móviles de la Guardia Urbana desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la interceptación de los cuatro implicados. Durante la requisa, los agentes recuperaron las pertenencias sustraídas, que fueron restituidas a sus propietarios.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de robo.