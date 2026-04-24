La Policía de Pilar desarrolló diferentes allanamientos en Pilar y Del Viso y secuestró más de un kilo de estupefacientes.

Los procedimientos, liderados por la UFI especializada en Drogas Ilícitas encabezada por el fiscal Pablo Menteguiaga; tuvieron como resultado la aprehensión de cuatro sujetos y el secuestro de un kilo de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, armas de fuego y demás elementos de interés.

Los procedimientos tuvieron lugar en el barrio Pinazo de Del Viso y en el barrio La Pilarica de Pilar.

En el primero de los operativos, efectivos apresaron a dos delincuentes, junto al secuestro de 350 gramos de cocaína, dinero en efectivo y una escopeta.

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Los trabajos investigativos de las autoridades dieron cuenta de la realización de esta actividad en dos domicilios del barrio Pinazo, ubicados en la calle Portinari, entre Faustino Brughetti y Ramón Falcón.

El Juzgado de Garantías 7 de Pilar dictó las órdenes de allanamiento a las viviendas, logrando la aprehensión de dos malhechores mayores de edad. Las dosis de cocaína se hallaron dispuestos en 54 dosis y trozos compactos.

Además se hallaron una escopeta calibre 16; tres balanzas de precisión; más de cien mil pesos y ocho celulares.

En tanto, en el segundo allanamiento dos dealers fueron capturados en el barrio La Pilarica, además del secuestro de 600 gramos de marihuana, 110 dosis de cocaína, un arma de fuego y más de 430 mil pesos en efectivo.

Los allanamientos se realizaron luego de diferentes trabajos de investigación, recopilación de datos y testimonios de testigos; los cuales daban evidenciaban la venta de droga en dos viviendas del barrio mencionado.

En los procedimientos, fueron apresados los dos delincuentes involucrados, de 23 y 42 años de edad.

Asimismo, fueron secuestradas 110 dosis de cocaína listas para la venta, 600 gr. de cogollos de marihuana, una pistola calibre 5.5, una réplica de arma 9 milímetros, 14 celulares y 434 mil pesos en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la UFI especializada en Drogas Ilícitas de Pilar, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.