Cuatro sujetos terminaron detenidos acusados de haber robado de manera violenta una motocicleta en la localidad de Villa Astolfi, en Pilar.

El hecho se registró en la intersección de las calles Virrey Loreto y Las Piedras y, según ampliaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, la víctima fue interceptada por dos sujetos armados; efectuaron disparos intimidatorios y le sustrajeron la motocicleta Yamaha para luego darse a la fuga.

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Tras el hecho, el Centro de Operaciones y Monitoreo recibió una alerta lo que desencadenó un inmediato relevamiento de las cámaras de seguridad emplazadas en la zona.

Con ese material lograron reconstruir el recorrido de escape de los sospechosos y determinar su desplazamiento hacia el barrio Nuestra Señora del Pilar.

Así, la Guardia Urbana desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar a los delincuentes en la zona de Chaco y las vías del Ferrocarril San Martín.

Al advertir la presencia de los móviles, los sospechosos intentaron continuar con la fuga y finalmente se ocultaron en una casilla cercana. Allí, los agentes lograron aprehender a los dos autores del robo junto a un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar.

Durante la inspección realizada en presencia de un testigo, fueron secuestradas dos armas de fuego utilizadas en el ilícito y recuperada la motocicleta robada.

Los cuatro aprehendidos —tres mayores de edad y un menor de 15 años— fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a una dependencia policial.

La causa fue caratulada como Robo agravado por el uso de arma de fuego e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar.

