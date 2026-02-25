Efectivos de la Policía bonaerense detuvieron a varios sujetos y procedieron al secuestro de dosis de estupefacientes en diferentes puntos del distrito.

En total fueron cuatro las personas aprehendidas, dos mayores y dos menores de edad, en operativos llevados adelante por efectivos de las Comisarías de Pilar, Derqui y el destacamento del barrio Monterrey.

En el primero de los casos, ocurrido en la intersección de las calles Joaquín V González y Posadas de Pilar, se aprehendió a un joven de 25 años a quien se le incautó un envoltorio de un billete de 100 pesos, 1 tubo trasparente que contenía una sustancia símil al Clorhidrato de Cocaína con un pesaje 1,6 gramos.

Luego, en el marco de una recorrida de prevención, los efectivos bonaerenses se desplazaban por la zona de las calles Ecuador y Jujuy, en Presidente Derqui, donde interceptaron a dos jóvenes de 15 y 16 años, a quienes se les incautó 4 envoltorios de naylon con Clorhidrato de Cocaína con un pesaje de 1.0 grs y 2 envoltorios de naylon de color negro con una sustancia simil a dosis de marihuana con un pesaje de 4.0grs.

Por último, también en la localidad de Presidente Derqui, la policía detuvo a un hombre de 35 años. Fue en un operativo llevado a cabo en la intersección de las calles Juan José Castelli y Eva Perón.

Según consignaron voceros a Pilar de Todos, al hombre se le incautaron dos envoltorios de un naylon con Clorhidrato de Cocaína con un pesaje de 4,7 grs y 2 envoltorios de naylon de color negro con una sustancia similar a la marihuana con un pesaje de 4,1grs.

Todos ellos, afrontan cargos por infracción a la Ley 23.737 con intervención de la UFI de Drogas de Pilar.