A tres años del crimen de Sofía Fernández, la mujer trans que murió en la Comisaría Quinta de Pilar, familiares, amigos y organizaciones volvieron a movilizarse para exigir avances en la causa y la elevación a juicio de los diez efectivos involucrados.

La jornada comenzó con una intervención en la estación de trenes de Pilar, donde se realizó una pegatina para visibilizar el caso. Luego, los manifestantes se trasladaron a la plaza 12 de Octubre, donde se desarrolló el acto central con la participación de allegados y referentes.

En ese marco, Mabel Valdez, hermana de la víctima, reiteró el pedido de justicia y cuestionó la demora judicial. “Basta de impunidad, no queremos que pase toda una vida para que mi hermana tenga justicia”, expresó.

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Fernández tenía 38 años, era docente de Literatura y estaba próxima a iniciar la carrera de Enfermería. Había sido detenida por causas que nunca quedaron del todo claras y, dos días después, su cuerpo fue hallado sin vida en una celda de la dependencia policial.

En un primer momento, la versión oficial indicó que se trataba de una “muerte súbita”. Sin embargo, la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por “asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea”, al establecer que murió ahogada con trozos de colchón y su propia ropa interior.

Además, se constató que fue sujetada y golpeada por varias personas, de acuerdo a las pericias que forman parte del expediente.

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El caso tuvo un derrotero judicial complejo. Inicialmente, solo uno de los diez policías fue imputado. Pero en noviembre del año pasado, la Cámara de Casación hizo lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la querella, y dispuso que todos los involucrados sean llevados a juicio.

Durante la movilización, Valdez insistió en la necesidad de acelerar los tiempos procesales. “No queremos más impunidad. Dependemos de que el juez eleve la causa a juicio. La justicia la queremos ahora. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría”, sostuvo.

En ese contexto, tres de los acusados enfrentarán cargos por “homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial”, mientras que el resto será juzgado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público.