La Justicia volvió a rechazar los pedidos de libertad condicional y salidas transitorias de dos de los condenados por el secuestro y crimen de Matías Berardi, ocurrido en 2010 en el partido de Tigre.

Se trata de Elías Vivas y Celeste Moyano, quienes según lo establecido en el juicio se encargaron de retener al adolescente en un taller mecánico de Benavídez.

Condena de 18 y 19 años

Vivas fue condenado en 2013 a 18 años de prisión por su participación como uno de los captores de Berardi, con vencimiento de pena en octubre de 2028. Moyano, en tanto, recibió una pena de 19 años, con vencimiento en octubre de 2029, tras ser hallada responsable de colaborar en el ocultamiento de la víctima. Vivas había solicitado la libertad condicional, mientras que Moyano pidió salidas transitorias; en un nuevo fallo, ambos requerimientos fueron rechazados.

Puede interesarte

El reclamo de la madre

La confirmación del rechazo llegó a través de un posteo de María Inés Daverio, madre de la víctima, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Allí, la mujer sostuvo que "vamos a pedir justicia siempre".

Un secuestro que terminó en crimen

El 28 de septiembre de 2010, Matías fue secuestrado cuando volvía de una fiesta. Horas más tarde, mientras permanecía cautivo en el taller de Benavídez, logró soltarse y escapar. Pidió ayuda a varios vecinos, pero ninguno le abrió la puerta: uno de los secuestradores gritó que en realidad se trataba de un delincuente que lo había robado, y el temor impidió que lo rescataran. Al ser recapturado, los delincuentes decidieron asesinarlo. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado de Campana, con un disparo en la espalda.

El Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín condenó en su momento a los integrantes de la banda, con penas que incluyeron prisión perpetua para varios de ellos y condenas de entre 17 y 24 años para el resto.