Dos adolescentes que tenían 16 y 17 años cuando mataron al empresario Andrés Blaquier en un robo sobre la Panamericana Pilar fueron condenados a 15 años de prisión, según el veredicto al que accedió la agencia Noticias Argentinas. Es la pena máxima que prevé el nuevo régimen penal juvenil, vigente desde septiembre de 2026.

La sentencia la dictaron los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de San Isidro, durante la audiencia de cesura realizada este martes. Los dos imputados ya habían sido declarados culpables en octubre de 2023, pero faltaba definir la pena.

La familia no apelará

Ramiro Salaber, abogado de la familia de la víctima, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que no apelarán la sentencia. Además, planteó qué esperan de la ejecución de la condena:

"De nuestro lado esperamos que se cumpla la pena impuesta y que no les autoricen la libertad condicional o salidas transitorias porque son gravísimos los delitos por los cuales los condenaron y, además, tuvieron problemas importantes de conducta en las cárceles", expuso.

Los delitos

Según la fuente, los adolescentes fueron hallados culpables de homicidio doblemente agravado, lesiones graves y robo agravado, además de las lesiones graves contra la esposa de Blaquier, Magdalena De Elordy. También se los acusó de tentativa de homicidio cuando intentaron escapar. Uno de ellos fue condenado, además, por robo con armas y encubrimiento de un vehículo sustraído.

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Cómo ocurrió

El 29 de octubre de 2022, Blaquier circulaba junto a su esposa por la Panamericana, en sentido norte, a bordo de una moto BMW 1200. A la altura del kilómetro 50 ramal Pilar, los sorprendió otra moto, robada días antes. Sin mediar palabras, uno de los asaltantes le disparó a Blaquier en el pecho.

Por el impacto, la víctima y su esposa cayeron de la moto. El agresor levantó el vehículo del empresario y huyó.

Tras amplios operativos, los dos adolescentes fueron detenidos. Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave: registraron la secuencia completa del asalto y del intento de fuga, en el que cayó uno de los imputados. Por las lesiones que sufrió, fue atendido en un hospital cercano, donde la médica de guardia lo reconoció porque el caso ya tenía difusión en los medios.

Durante el juicio, las novias de ambos declararon que, en la intimidad, los dos habían admitido su participación en los hechos.