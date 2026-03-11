Crece la preocupación por la desaparición de una joven que reside en el barrio Río Luján de Pilar. Se trata de Milena Ayelén Rodríguez de 15 años que ya lleva cuatro días lejos de su hogar por lo que la familia pide ante las autoridades policiales que se intensifique la búsqueda.

Milena fue vista por última vez en las inmediaciones de la plaza del barrio el pasado sábado por la noche.

Según reconstruyó hasta el momento su familia, la joven desapareció de la puerta de su casa. Testigos confirmaron que la vieron caminando junto a un chico.

De hecho, en las últimas horas, los allegados a Milena pudieron dar con un video de una cámara privada de vigilancia (ver imágenes más abajo) en el que aseguran, se la puede ver caminando con un joven por la calle Trinidad con sentido a la calle Río Danubio.

En diálogo con Pilar de Todos, la tía de la joven desaparecida, Soledad, consignó que ese chico sería alguien que Milena habría conocido por la red social Instagram y, aparentemente, habrían concertado un encuentro.

“El día que Milena desaparece, esta persona que se ve en el video preguntó por mi sobrina en un puesto de venta de panchos que hay cerca de su casa. Después, él se acercó hasta la casa de mi sobrina y terminaron yéndose juntos. Nosotros no sabemos quién es”, relató la mujer, angustiada quien agregó que tras una revisión que realizaron de la red social, hallaron un contacto que podría ser de este sujeto.

“Le escribimos por Instagram. Le pedí que me devuelva a mi sobrina pero él dice que no está con ella”, relató la mujer a este medio.

Sin embargo, las comunicaciones que mantienen con ese usuario son borradas sistemáticamente. “Llegó a decirme que mi sobrina le escribió a él pero después pasa que borra los mensajes”, se preocupó Soledad.

Por otro lado, la familia de Milena intentó contactarse con la joven pero ella no les responde ni los mensajes ni los llamados telefónicos.

Al cierre de esta nota, allegados a la joven y vecinos del barrio planificaban realizar una manifestación para pedir por la pronta aparición de Milena.

Al momento de su desaparición Milena vestía un buzo negro con capucha; Short blanco corto; Zapatillas Puma color verde, Vincha gris y el cabello recogido en un rodete.

Para aportar datos sobre su paradero comunicarse con Adriana Rodríguez al 2304 21 7157.

