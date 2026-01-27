Durante una serie de operativos de prevención desarrollados en distintos puntos de Pilar, personal policial concretó varias aprehensiones vinculadas a pedidos judiciales activos y causas por encubrimiento, como resultado de controles vehiculares e identificaciones en la vía pública.

Uno de los procedimientos se llevó adelante cuando los móviles recorrían la intersección de Ruta 26 y Lisandro de la Torre en la localidad de Del Viso. En ese contexto, los efectivos observaron un vehículo que, al advertir la presencia policial, cruzó un semáforo en rojo. Tras ser interceptado, se constató que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo, solicitado por una fiscalía del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del automóvil, quedando la causa caratulada como “Encubrimiento”.

Puede interesarte

En otro procedimiento, personal policial identificó a un hombre que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la intersección de Lago Argentino y Ruta 25. Si bien el rodado no presentaba impedimentos legales, al cursarse los datos personales se constató la existencia de un comparendo compulsivo activo, requerido por un juzgado del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de una causa también vinculada al encubrimiento. El individuo fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

Asimismo, durante un operativo de interceptación vehicular realizado por efectivos en Ruta 234 y Bahía San Blas, se identificó a un vehículo cuyo ocupante registraba un pedido de paradero activo, solicitado por un Juzgado Federal. Tras confirmarse la vigencia de la medida judicial, se dispuso su traslado a la dependencia correspondiente, previo control médico de rigor.

Violencia y conflictos familiares

Las intervenciones policiales también incluyeron hechos de violencia y conflictos familiares, registrados en distintas zonas del distrito a partir de llamados al sistema de emergencias 911.

En uno de ellos, los efectivos fueron desplazados a un domicilio donde se desarrollaba una pelea entre dos hombres. Al intentar mediar en la situación, ambos individuos se tornaron hostiles y agredieron al personal policial, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia de Monterrey, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

En otro caso, la policía acudió a un domicilio ante la denuncia por un individuo que se encontraba armado con un elemento cortante, provocando destrozos. Al advertir la llegada de los móviles, el sujeto intentó darse a la fuga y luego se mostró agresivo con los efectivos, siendo finalmente reducido y aprehendido.

En otro procedimiento, un hombre amenazó a un familiar con un arma blanca y atacó al personal policial interviniente, lo que derivó en su inmediata aprehensión y traslado a la dependencia correspondiente.

Por último, el personal policial intervino ante la denuncia de un individuo que manifestaba intenciones de incendiar una vivienda tras una discusión familiar. El sujeto ofreció resistencia al accionar policial y mantuvo una conducta violenta incluso durante su traslado, quedando a disposición de la Justicia.

Actuaciones judiciales

En todos los casos, las personas aprehendidas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes, donde se realizaron las actuaciones de rigor. Las causas quedaron en manos de las fiscalías y juzgados intervinientes, que determinarán los pasos procesales a seguir.