Una jubilada fue asesinada en su vivienda de la localidad de Capilla del Señor y la investigación apunta como principal sospechoso a su nieto, un adolescente de 17 años, cuyo domicilio fue allanado en las últimas horas.

El hecho se conoció días atrás, cuando personal policial acudió a la casa de la víctima tras un alerta. Al ingresar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba sin vida y presentaba evidentes signos de violencia.

De acuerdo a las primeras pericias, el cuerpo presentaba múltiples golpes y fracturas en ambas muñecas, además de indicios que podrían ser compatibles con un abuso, lo que agravó la hipótesis de un ataque violento en el interior de la vivienda.

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Con el correr de los días, la investigación avanzó sobre el círculo cercano de la víctima. En ese contexto, los investigadores centraron las sospechas en uno de sus nietos, un menor de edad, y se dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio donde reside.

Fuentes del caso indicaron que el adolescente tendría 17 años y atravesaría problemas de consumo, un dato que forma parte de las líneas de análisis que siguen los investigadores para reconstruir la secuencia del crimen.

El hecho generó consternación entre los vecinos de la zona, mientras que la causa continúa en etapa de instrucción. Los peritajes en curso serán clave para determinar la mecánica del hecho y establecer la eventual responsabilidad del sospechoso.

Por el momento no se informaron detenciones, aunque no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación, que sigue en desarrollo bajo intervención judicial.