El Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro condenó a Pedro Ilincheta, conocido en su entorno como Pepo o Peter, a tres años y dos meses de prisión por 14 hechos de estafa cometidos contra un grupo de amigos de un country de Pilar, a quienes convenció de entregarle dinero bajo la promesa de realizar inversiones en criptomonedas.

A pesar de la condena, el acusado no irá a una cárcel por el momento. La magistrada, María Emma Prada decidió mantener la morigeración de la prisión preventiva, por lo que deberá cumplir un arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.

El fallo judicial también abrió una nueva línea de investigación, precisó Infobae. Es que la jueza ordenó enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras para que se analice la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre del condenado, en los delitos juzgados. Este pedido había sido impulsado por la fiscalía durante el debate oral.

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Según se desprende de la causa, la situación de la mujer había surgido en diversas etapas de la investigación. Uno de los damnificados declaró que, al momento de entregar 4.000 dólares, el dinero fue retirado por la madre del trader. Asimismo, otro denunciante detectó transferencias por 450.000 pesos hacia cuentas de Mercado Pago pertenecientes a Cabeza y a una hermana del acusado. Pericias sobre movimientos de criptomonedas también identificaron operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una a nombre de su madre.

El caso

El esquema de estafa consistía en captar personas de su círculo íntimo, generalmente amigos que residían en el country Los Lagartos, prometiendo rendimientos del 26% en los primeros tres meses y un 5% mensual posterior.



Los damnificados, había confirmado Pilar de Todos en diciembre de 2024, eran todos amigos o conocidos del trader, quienes entregaron en muchos casos los ahorros de varios años.

Para sostener el engaño, Ilincheta enviaba capturas de planillas de Excel que simulaban ganancias, lo que incentivó a los damnificados a invertir más capital o recomendar el negocio.

Si bien la denuncia inicial reportó un perjuicio de 276.991 dólares, la pericia contable determinó que los montos efectivamente entregados ascendieron a 100.628,91 dólares.

Por su parte, Ilincheta sostuvo durante el proceso que él también fue perjudicado económicamente y negó haber utilizado los fondos para fines personales, asegurando que siempre tuvo la intención de devolver el dinero.