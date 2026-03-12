Familiares y allegados de una joven que lleva varios días desaparecida realizaron una manifestación para reclamar por su pronta aparición.

Milena Ayelén Rodríguez tiene 15 años y se ausentó de su hogar, en el barrio Río Luján, el pasado sábado por la noche. Desde ese momento, sus familiares han perdido todo tipo de rastro y reclaman que se intensifique la búsqueda para poder dar con su paradero.

En ese marco, ayer miércoles por la tarde realizaron una manifestación para visibilizar el caso.

Se reunieron en la entrada al barrio, en la calle Membrillar esquina Mitre, con carteles y banderas con el nombre de Milena.

“Queremos que alguien nos escuche. Ya van muchos días y mi sobrina no aparece”, reclamó Soledad Rodríguez, tía de la joven.

El caso

Según reconstruyó hasta el momento su familia, la joven desapareció de la puerta de su casa. Testigos confirmaron que la vieron caminando junto a un chico.

De hecho, en las últimas horas, los allegados a Milena pudieron dar con un video de una cámara privada de vigilancia (ver imágenes más abajo) en el que aseguran, se la puede ver caminando con un joven por la calle Trinidad con sentido a la calle Río Danubio.

En diálogo con Pilar de Todos, la tía de la joven desaparecida, Soledad, consignó que ese chico sería alguien que Milena habría conocido por la red social Instagram y, aparentemente, habrían concertado un encuentro.

“El día que Milena desaparece, esta persona que se ve en el video preguntó por mi sobrina en un puesto de venta de panchos que hay cerca de su casa. Después, él se acercó hasta la casa de mi sobrina y terminaron yéndose juntos. Nosotros no sabemos quién es”, relató la mujer, angustiada quien agregó que tras una revisión que realizaron de la red social, hallaron un contacto que podría ser de este sujeto.

“Le escribimos por Instagram. Le pedí que me devuelva a mi sobrina pero él dice que no está con ella”, relató la mujer a este medio.

Sin embargo, las comunicaciones que mantienen con ese usuario son borradas sistemáticamente. “Llegó a decirme que mi sobrina le escribió a él pero después pasa que borra los mensajes”, se preocupó Soledad.

Según contó la mujer, el teléfono celular de Milena fue detectado en la zona de Barracas. Hasta allí, llegaron efectivos policiales pero por el momento no han localizado a la chica.

Al momento de su desaparición Milena vestía un buzo negro con capucha; Short blanco corto; Zapatillas Puma color verde, Vincha gris y el cabello recogido en un rodete.

Para aportar datos sobre su paradero comunicarse con Adriana Rodríguez al 2304 21 7157.

