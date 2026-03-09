Un predio de Pilar fue clausurado por autoridades municipales luego de que se detectara la organización de una fiesta sin habilitación que se promocionaba a través de redes sociales. Durante el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres señalados como responsables del evento.

La intervención se originó a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Pilar, luego de que funcionarios tomaran conocimiento de la difusión de una fiesta denominada “Éxodo Pool”. El evento estaba previsto para realizarse durante el fin de semana en un establecimiento ubicado en la localidad de Villa Rosa.

De acuerdo a la información oficial, el encuentro se promocionaba en distintas plataformas digitales y se anunciaba para el domingo a partir de las 13 horas. Sin embargo, al momento de verificarse la situación se constató que no contaba con la habilitación municipal ni con los permisos necesarios para la realización de un evento de esas características.

Ante ese escenario se dispuso un operativo conjunto para constatar la situación en el lugar.

Allanamiento de urgencia y aprehensiones

Del procedimiento participaron efectivos de la Sub DDI Pilar, personal de la Estación de Policía de Seguridad Pilar, agentes de la Policía Local y funcionarios de las áreas municipales de Seguridad e Inspección General.

Según se informó, cuando los agentes arribaron al predio para realizar la inspección correspondiente, las personas señaladas como responsables del evento se negaron a permitir el ingreso de las autoridades.

Frente a esa situación se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar, desde donde se dispuso la realización de un allanamiento de urgencia con el objetivo de garantizar el procedimiento y secuestrar elementos vinculados a la organización del evento.

Tras la medida judicial, los uniformados concretaron la aprehensión de dos hombres identificados como el presunto organizador de la fiesta y el propietario del predio donde iba a realizarse.

Durante el operativo también se procedió al secuestro de distintos dispositivos electrónicos y documentación que podrían estar relacionados con la promoción y organización del evento.

Entre los elementos incautados se encuentran cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil, un equipo DVR y diversa documentación que quedó a disposición de la investigación.

Clausura del lugar

En paralelo al procedimiento policial, personal de Inspección General del Municipio de Pilar dispuso la clausura del predio por carecer de habilitación para la realización de espectáculos o eventos masivos.

Además se labró un acta de infracción municipal por la organización de una actividad sin los permisos correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI N°4 del Departamento Judicial San Isidro, mientras que el Juzgado de Garantías N°7 interviene en las actuaciones.