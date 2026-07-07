El conductor de un vehículo circuló marcha atrás sobre la traza principal de la Autopista Panamericana y provocó una fuerte colisión con otro auto.

El hecho se registró en la tarde de este martes en el Ramal Campana de la Autopista a la altura del Km 40, en la zona de la localidad de Garín.

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Por causas que se investigan, pasadas las 15 horas, un rodado que se dirigía con sentido a la Ciudad de Buenos Aires comenzó a dar marcha atrás y circular casi zigzagueando cuando otro vehículo que marchaba en sentido correcto no logró esquivarlo y terminó chocando fuertemente.

Por el violento impacto, según consignaron desde Autopistas del Sol, dos personas resultaron heridas: una debió ser trasladada en ambulancia hacia un centro asistencial mientras que otra fue atendida en el lugar del hecho.

La secuencia, en tanto, quedó registrada en un video que logró capturar puna joven que se encontraba en uno de los puentes celebrando el triunfo de la Selección de Futbol. Desde la pasarela, divisó la maniobra peligrosa que terminó con el fuerte impacto.

Por el siniestro se desplegó un intenso operativo del que formaron parte efectivos de la Policía, personal de seguridad vial y servicios de salud.

Además, también se esperaba la presencia de peritos. Por el hecho en el lugar se registran importantes demoras.

Autopistas de Sol recomienda tomar salida a colectora en la Ruta 26, km 44.

