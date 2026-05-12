Un choque múltiple registrado en la tarde de este martes sobre el Ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 50 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, dejó dos personas heridas y provocó importantes demoras en el tránsito de la zona.



Según informó Autopistas del Sol (AuSol) a través de sus canales oficiales, el siniestro tuvo lugar pasadas las 14, cuando un total de tres vehículos colisionaros por causas que se intentan establecer.

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Tras el impacto, los autos quedaron sobre el carril rápido lo que desató importantes demoras en la traza.

Ante ese escenario, hasta el lugar se desplazaron peritos que se abocaron a la tarea de determinar las circunstancias del accidente.

Mientras que se desplegó un operativo policial para facilitar la asistencia a las personas involucradas.

Las filas de vehículos se extendieron hasta la altura de la Ruta Provincial 25, en el kilómetro 53,5 del mismo ramal.

Desde la empresa instaron a los conductores a respetar la señalización y disminuir la velocidad al atravesar el sector afectado.