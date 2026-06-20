Un motociclista murió en la intersección de la Ruta 234 y la calle Guatemala, en Presidente Derqui, tras chocar con una camioneta.

Efectivos del Comando de Patrullas Pilar llegaron al lugar alertados por una colisión con víctima fatal.

Al arribar encontraron al conductor de la moto con heridas de extrema gravedad. El fallecimiento fue confirmado en el lugar por la médica de una ambulancia que fue convocada el lugar del siniestro.

Se investigan las causas

El choque, registrado este viernes, involucró una camioneta Chevrolet S10, al mando de una mujer de 49 años, y una motocicleta Zanella RZ 300, dominio A082SGL. La víctima fue identificada por fuentes policiales como Pablo Ariel Giraldez, de 39 años, domiciliado en Presidente Derqui.

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Personal de Defensa Civil también intervino en la escena, mientras peritos de Policía Científica realizaban las tareas para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

La Unidad Funcional de Instrucción de Pilar de turno tomó intervención. La causa quedó caratulada como "Homicidio culposo".