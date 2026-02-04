Un accidente de tránsito dejó como saldo una persona herida, tras una colisión entre una motocicleta y un automóvil. El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que motivó el inmediato desplazamiento del personal policial al lugar

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Las Magnolias y Los Almendros, donde, por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Chevrolet Aveo y una motocicleta Honda Titan. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de ambos vehículos involucrados y de una persona lesionada.

Según fuentes policiales, el Chevrolet Aveo era conducido por un hombre de 61 años domiciliado en el distrito, mientras que la motocicleta Honda Titan estaba al mando de un joven, de unos 26 años, quien fue el único que resultó herido como consecuencia del impacto.

Tras el accidente, se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME, a cargo de personal médico que brindó asistencia inicial al motociclista. Luego de ser evaluado, el herido fue trasladado al Hospital Central de Pilar.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas”, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Pilar, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.