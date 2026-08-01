Un choque frontal entre un automóvil y un camión dejó siete muertos y un herido grave en la ruta provincial 192, en el límite entre Luján y Exaltación de la Cruz.

El siniestro se produjo el viernes por la noche, cerca de las 21, cuando la zona estaba castigada por un fuerte temporal que reducía la visibilidad y complicaba la circulación sobre el asfalto.

De acuerdo con El Civismo, el hecho ocurrió en el kilómetro 22 de la ruta 192, pasando la curva que da acceso a la ex Colonia Montes de Oca, cerca de la localidad de Torres, partido de Luján, y a pocos kilómetros del límite con Exaltación de la Cruz.

El automóvil involucrado, un GMC Chevette, trasladaba a ocho personas en el momento del impacto contra un camión Mercedes-Benz perteneciente a la empresa Tres Arroyos, que circulaba sin carga.

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Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente. El camión era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años, junto a Mariano Humberto Desandi, de 53, quienes resultaron ilesos.

Las víctimas fatales

Como consecuencia del impacto, siete de los ocho ocupantes del auto murieron en el lugar. Se trata de Emiliano Ramón Moreira, de 34 años, quien conducía el vehículo; Tamara Gildi Albarenque, de 37; Ludmila Frede, de 22; Santiago Frede, de 19; Milagros Moreira, de 16; Martina Moreira, de 11, y Josefina Moreira, de 10. Todos estaban domiciliados en Parada Robles.

El sobreviviente permanece internado

El único sobreviviente fue Ignacio Sobot, de 21 años, también domiciliado en Parada Robles. Fue rescatado con signos vitales entre los restos del vehículo y trasladado en ambulancia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Un operativo con bomberos de dos partidos

En el rescate y las tareas posteriores trabajaron bomberos voluntarios de Luján y de Exaltación de la Cruz. Durante varias horas la ruta 192 permaneció parcialmente cortada, con un sistema de tránsito asistido, mientras se desarrollaban las tareas de rescate, la preservación de la escena y la remoción de los vehículos.

La causa judicial

En el lugar se hizo presente el fiscal Matías Nogueiras, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, quien impartió las primeras directivas de la investigación. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles.