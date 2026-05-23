Un violento choque se registró entre dos camiones en el Ramal Campana de la Autopista Panamericana.

El siniestro se produjo en el km 50, a la altura de la Avenida de los Inmigrantes, en Escobar, cerca de las 3:50 de esta mañana. El impacto fue de tal magnitud que los vehículos pesados embistieron contra la pasarela peatonal del sector, provocando su derrumbe sobre la calzada.

Autopistas del Sol confirmó el cierre total de la calzada central en ambos sentidos. El tránsito quedó derivado hacia las colectoras. Pasadas las 10:40, al cierre de esta nota, la autopista continuaba sin reabrir.

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Un herido y peritos en camino

Se registró al menos una persona herida, señalaron fuentes de Ausol, trasladada para recibir asistencia.

Por solicitud de la Fiscalía, la reapertura quedó supeditada a la llegada de peritos federales de Gendarmería. En el lugar trabajan equipos de Seguridad Vial, Mantenimiento, personal de tránsito de Escobar y efectivos policiales.

También intervienen Bomberos Voluntarios de Escobar con el Móvil 5, a cargo del Ayudante Mayor Fabricio Cari.

Desvíos recomendados

Autopistas del Sol pidió evitar la zona y utilizar las siguientes salidas:

Sentido al norte: salida km 44, R.P. 26.

Sentido a CABA: salida km 54,30, Loma Verde.